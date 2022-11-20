



Трамп: Республиканская партия стала могущественнее, чем была до меня

В субботу, 19 ноября, в своем первом крупном выступлении с момента объявления о своем намерении вновь баллотироваться в 2024 году, Трамп заявил Еврейской республиканской коалиции в Лас-Вегасе, что партия выросла под его руководством.



Экс-президент еще раз настаивал на том, что президентские выборы 2020 года, которые он проиграл, были сфальсифицированы, и отрицал ответственность за неудовлетворительные результаты Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре.



В 2020 году, по мнению Трампа, “у нас было на много миллионов голосов больше, чем в 2016 году и результат был, на мой взгляд, абсолютной фикцией”. “Выборы были сфальсифицированы, и это очень плохо”, – добавил политик.



На вопрос о том, как он мог бы повысить привлекательность партии для избирателей, Трамп настаивал на том, что “у него есть опыт выбора победителей”.



“В промежуточных выборах, как вы, наверное, слышали, у меня было 222 победы и 16 поражений, пресса не хочет об этом упоминать, а Республиканская партия получила на пять миллионов голосов больше, чем демократы”, – сообщил Дональд Трамп.



“Республиканская партия стала гораздо более крупной и могущественной партией, чем была до того, как я туда попал”, – добавил он. Публика тепло приветствовала Трампа и встретила его речь аплодисментами.