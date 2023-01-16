



Терроризировал свидетеля. Давид Шаран подал заявление на Равива Друкера

Свидетель обвинения по делам против Биньямина Нетаниягу Давид Шаран подал заявление в полицию на известного израильского журналиста Равива Друкера.



Адвокат Кинерет Бараши , освещающая процесс, пишет: "Давид Шаран суду: "Сегодня утром была подана жалоба в полицию... независимо от того, что хотят или не хотят СМИ, я говорю правду, но есть попытка терроризировать...".



Шаран пишет в заявлении: "Он пытался угрожать мне расистскими инсинуациями, говорил, что мне нужна пластическая операция, что я несчастен. Я видел, что прокуратура действовала в подобных случаях, я ожидаю, что она будет действовать и в этом случае".



Шаран утверждает, что Друкер запугивал его с тем, чтобы тот отказался от своих показаний.

