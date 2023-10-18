



Теперь Охед Хемо извиняется

Репортер 12-го канала по палестинским делам Охад Хемо, в прямом эфире вечернего новостного выпуска немедленно после появления палестинских пропагандистских сообщения рассказал об "израильской бомбардировке больницы в Газе".



После волны поднявшейся в сети критики, Хемо сначала выпустил заявление, в котором обвинил в происходящем “ядовитую машину пропаганды” - очевидно правых, но, немного подумав, решил извиниться.



Хемо пишет: “Вчера вечером, когда пришло первое сообщение из Газы, я сказал в эфире, что это была израильская бомбардировка, упустив при этом тот факт, что это было заявление ХАМАС. Это была непреднамеренная ошибка, и я сожалею о ней, и в качестве доказательства могу сказать, что она не была написана ни на экране, ни в сообщениях 12-го канала. После 11 дней непрерывного вещания ошибки, к сожалению, случаются".

