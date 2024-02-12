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Татьяна Миткова росла в Швейцарии, выступает за убийства украинцев: видео
12.02.2024 09:00 Катя Шульц

Татьяна Миткова росла в Швейцарии, выступает за убийства украинцев: видео

Бывшая телеведущая российского телевидения Татьяна Миткова дала интервью относительно российского вторжения в Украину, в котором сказала, что все сделано правильно. 

К слову сказать, Миткова росла в благополучной Швейцарии в сетье дипломатов. Википедия пишет о происхождении из дворянской семьи Митьковых.

События в Украине оценивает "как все нормальные люди", а именно "удивляется, почему раньше не начали".

Митковой 68 лет, у нее есть сын, муж. С 3 февраля 2023 года Миткова внесена в санкционный список Канады "российских агентов дезинформации" как причастная к распространению российской дезинформации и пропаганды.



 

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