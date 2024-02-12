Татьяна Миткова росла в Швейцарии, выступает за убийства украинцев: видео
Бывшая телеведущая российского телевидения Татьяна Миткова дала интервью относительно российского вторжения в Украину, в котором сказала, что все сделано правильно.
К слову сказать, Миткова росла в благополучной Швейцарии в сетье дипломатов. Википедия пишет о происхождении из дворянской семьи Митьковых.
События в Украине оценивает "как все нормальные люди", а именно "удивляется, почему раньше не начали".
Митковой 68 лет, у нее есть сын, муж. С 3 февраля 2023 года Миткова внесена в санкционный список Канады "российских агентов дезинформации" как причастная к распространению российской дезинформации и пропаганды.
Татьяна Миткова:— L D (@DLebowski_) February 10, 2024
«Я оцениваю события на(!) Украине так же, как и все нормальные люди. Правильно, что начали операцию. Первое время даже, когда мы это обсуждали, то все приходили к вопросу: почему мы не сделали это раньше? Со временем стало очевидно, почему раньше не сделали.⬇️ pic.twitter.com/RwJwaDGRF1