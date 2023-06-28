



Такое должно пресекаться: В Генпрокуратуре Беларуси не равнодушны к чайлдфри

Течения чайлдфри – это проявление некой “новой демократии” и часть информационной атаки для пропаганды ценностей, которые препятствуют развитию семейных отношений, рассказала в эфире “НТВ-Беларусь” начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси Анжелика Курчак.



“Все эти течения чайлдфри – это больше проявления, так сказать, новой демократии. И мы понимаем, что на сегодняшний день активно идет массированная, так сказать, атака на всех информационных ресурсах относительно пропаганды тех или иных ценностей, которые, так сказать, препятствуют развитию семейных отношений, направлены на однополые браки”, – сказала она.



“И все это, в свою очередь, представляет угрозу нашей национальной безопасности, угрозу нашей демографической политике. Поэтому, конечно же, мы не можем оставаться равнодушными, мы тоже в этой сфере должны противодействовать, если действительно это будет пропагандироваться, если действительно это будет распространяться – такие действия, конечно, должны пресекаться”, – считает Курчак.



Она отметила, что сейчас нет административной ответственности за подобные действия, но прокуроров это не останавливает.



“Не так давно прокуроры предъявили в суд иски о признании экстремистскими материалами той продукции, которая распространялась на ряде информационных интернет-ресурсов. И по решению суда эти материалы были признаны экстремистскими. И к ним был ограничен доступ. То есть прокуроры не стоят в стороне – несмотря на отсутствие какой-либо ответственности, есть другие механизмы и рычаги влияния для того, чтобы, так сказать, не распространялись вот эти все негативные идеи в нашем обществе”, – сообщила чиновница.