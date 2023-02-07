



Тайвань ускорит разработку БПЛА, извлекая уроки из украинско-российской войны

Тайвань внимательно следит за украинско-российской войной и извлекает уроки, которые может применить для отражения нападения Китая. В частности, будет ускорена разработка беспилотников военного назначения с учетом уроков войны в Украине и угрозы со стороны Китая. Об этом заявило во вторник министерство обороны острова.



"Отвечая на нынешнюю угрозу со стороны противника и используя общий опыт использования беспилотников в украинско-российской войне, с целью создания асимметричной боевой мощи дронов нашей страны, Минобороны ускоряет исследования, разработку и производство различных беспилотников", - заявил представитель министерства обороны Тайваня Сунь Ли-фан.



Он добавил, что принадлежащий военным Национальный институт науки и технологий Чун-Шаня берет на себя ведущую роль в разработке и будет включать в себя гражданские компании.



В отчете для парламента в прошлом году институт изложил планы относительно ракет и беспилотников, находящихся в разработке, в то время как министерство обороны ранее объявило о планах начать производство неуказанных "боевых беспилотников".



Тайваню уже приходилось иметь дело с китайскими беспилотниками, которые летали над контролируемыми Тайванем островами у побережья Китая.