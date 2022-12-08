



Тайвань: Китай изучает войну РФ против Украины, чтобы перенять стратегии

Генеральный директор Бюро национальной безопасности Тайваня Чэнь Мин-Тун заявил, что Китай изучает опыт войны в Украине по разработке собственной стратегии "гибридной войны", включая использование беспилотников и психологическое давление. Об этом сообщает Reuters.



"В этом году коммунистические военные переняли опыт российско-украинской войны, чтобы развить "гибридную войну" против Тайваня и усилить свою боевую подготовку", – сказал Чэнь.



Он добавил, что после учений Китай расширил свою "серую зону" и гибридную деятельность против Тайваня, особенно с использованием беспилотников.

Чэнь Мин-Тун утверждает, что военная кампания Китая в "серой зоне" предусматривает в том числе нерегулярную тактику истощения противника, не прибегая к открытому бою, например частые полеты в зону противовоздушной обороны Тайваня и вынуждение военно-воздушных сил активизироваться.



Отмечается, что Тайвань, в свою очередь, тщательно изучает уроки российско-украинской войны, чтобы должным образом отреагировать, если Китай, считающий остров своей собственной территорией, выполнит угрозы применения силы.