Возле Севастополя прогремел мощный взрыв
Новости » Политика
Таиланд закупит беспилотники израильского производства
21.09.2022 16:24 Ольга Белозерова

Таиланд закупит беспилотники израильского производства

Таиланд подписал контракт на покупку беспилотников Hermes 900 израильского производства.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Hermes 900 - это многоцелевой беспилотный летательный аппарат средней высотности, который производит израильская компания Elbit Systems. Этот тип беспилотников может работать в любых погодных условиях.

Военно-морской флот Таиланда заявил, что беспилотники будут использоваться для патрулирования моря для защиты морского суверенитета страны и судоходных путей, а также для помощи в спасательных операциях на море. Количество дронов, которые будут куплены, не уточняются.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы