



Таиланд закупит беспилотники израильского производства

Таиланд подписал контракт на покупку беспилотников Hermes 900 израильского производства.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Hermes 900 - это многоцелевой беспилотный летательный аппарат средней высотности, который производит израильская компания Elbit Systems. Этот тип беспилотников может работать в любых погодных условиях.



Военно-морской флот Таиланда заявил, что беспилотники будут использоваться для патрулирования моря для защиты морского суверенитета страны и судоходных путей, а также для помощи в спасательных операциях на море. Количество дронов, которые будут куплены, не уточняются.