



"Свиной грипп из украинских биолабораторий"

Патриотический российский журналист Алексей Живов (он же - Живов Z) поведал российскому электорату об истинных причинах масштабной эпидемии гриппа на территории РФ^



"Попова доложила Путину о резком росте заболеваемости ОРВИ и свиным гриппом. Если оставить в стороне ухмылки насчёт свиного гриппа в разгар СВО, то возникает неловкое чувство, что вскоре специальную военную операцию и самоизоляцию начнут комбинировать в произвольном порядке. Даже не хочу строить догадки, зачем и кому это нужно. По субъективным ощущениям, окружающие действительно жалуются на большое количество проблем со здоровьем в последние 1,5 месяца. Мы же с вами помним, что на Украине действовало более 30 биолабораторий, и некоторые из них продолжают работать в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и других городах. С учётом масштаба диверсионной деятельности, которую развернули украинцы, можно предположить также и попытку совершать акты биологического терроризма. Или вы думаете, что люди, которые уже пару раз пытались спровоцировать против России коллективный ответ НАТО, не способны на подобное?"



