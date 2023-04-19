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Судья БАГАЦа: при изнасиловании не было применено значительного насилия
19.04.2023 09:22 Аркадий Бочаровский

Судья БАГАЦа: при изнасиловании не было применено значительного насилия

Судья БАГАЦа Халед Кабуб принял апелляцию арабского уборщика, обвиняемого в изнасиловании в Ган Ха Сус в Иерусалиме.

Уборщик, Мухаммед Тавиль, представился еврейской жертве одиноким мужчиной, у которого умерли родители, а затем запер ее в общественном туалете и изнасиловал ее.

Окружной суд  постановил оставить насильника под стражей до окончания разбирательства, но БАГАЦ принял апелляцию и постановил, что Тавиля следует отправить на проверку службы пробации, поскольку он "совершил свои действия без применения значительного физического насилия"

Судья Кабуб пишет человеке, который притворился сиротой, чтобы изнасиловать, что "это не тот подсудимый, по лицу которого видно, что ему нельзя доверять".

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