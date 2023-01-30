



Судан "договорился" с Эфиопией по поводу строительства плотины на Голубом Ниле

Лидер Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что Хартум и Аддис-Абеба "согласовали все вопросы и договорились" по спорной эфиопской плотине на Голубом Ниле, которую Египет рассматривает как угрозу.



Замечания Бурхана прозвучали во время встречи в четверг, 26 января, с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, который находился с однодневным визитом в Хартуме, впервые с тех пор, как Бурхан возглавил военный переворот 2021 года.



"Судан и Эфиопия пришли к согласию по всем вопросам, касающимся плотины Великого эфиопского возрождения", — говорится в заявлении суверенного совета Судана.



Плотина была источником напряженности между Эфиопией и странами нижнего течения, Египтом и Суданом, с тех пор, как в 2011 году начались работы.



Премьер-министр Абий Ахмед "подтвердил, что плотина "Возрождения" не причинит никакого вреда Судану, но принесет ему пользу с точки зрения электроэнергии", — говорится в заявлении.



Многочисленные раунды переговоров между тремя правительствами не привели к соглашению о заполнении и эксплуатации водохранилища.

Египет зависит от Нила для орошения и питьевой воды, а на Голубой Нил приходится более 80 процентов его наполнения.

