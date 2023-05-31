



Суд Японии признал запрет на однополые браки неконституционным

Японский суд во вторник, 30 мая, постановил, что запрет на однополые браки является неконституционным, и активисты приветствовали это решение как шаг к равенству браков в единственной стране Большой семерки, где однополые союзы не защищены законом, пишет агентство REUTERS.



Постановление окружного суда Нагои стало вторым решением, признавшим запрет однополых браков неконституционным, из четырех дел по этому вопросу за последние два года. Конституция Японии гласит, что брак заключается между мужчиной и женщиной.



"Это постановление спасло нас от прошлогоднего постановления, в котором говорилось, что в запрете нет ничего плохого, и от того, что правительство продолжает говорить", — заявила журналистам и сторонникам за пределами суда главный адвокат Йоко Мидзусима, имея в виду прошлогоднее постановление Осаки о том, что запрет не противоречит конституции.



Позже суд Токио оставил в силе запрет на однополые браки, но заявил, что отсутствие правовой защиты однополых семей нарушает их права человека.



Постановление во вторник было встречено аплодисментами активистов и сторонников, размахивающих радужными флагами перед зданием суда.



Хотя опросы общественного мнения показывают, что около 70% населения поддерживают однополые браки, консервативная правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) премьер-министра Фумио Кисиды выступает против этого.



Кисида в феврале уволил помощника, который вызвал возмущение, заявив, что люди покинут Японию, если будут разрешены однополые браки, но премьер-министр по-прежнему уклончиво относится к этому и сказал, что обсуждения должны проходить "осторожно".



Тем не менее более 300 японских муниципалитетов, в которых проживает около 65% населения, разрешают однополым парам заключать партнерские соглашения.



Но право ограничено по объему. Партнеры не могут наследовать имущество друг друга или иметь родительские права на детей друг друга. Посещение больницы не гарантируется.



Мидзусима сказала, что суд в своем постановлении отметил, что таких соглашений о партнерстве недостаточно, что она восприняла как обнадеживающий знак.



Правительство пообещало принять закон, способствующий "пониманию" ЛГБТ, до проведения саммита G7, но оппозиция консерваторов задержала принятие закона настолько, что смягченная версия была представлена ​​​​в парламент только за день до начала саммита.



Первоначальный проект предусматривал, что дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности "недопустима", но был изменен на "не должно быть несправедливой дискриминации", формулировка, которая, по мнению критиков, молчаливо допускает нетерпимость.



Япония подвергается все большему давлению со стороны других членов G7, а также со стороны экономического лобби, поскольку бизнес утверждает, что для международной конкурентоспособности необходимо большее разнообразие.