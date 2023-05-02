



"Суд на службе врага". Волна гнева после приговора Ориан Бен Халифа



Приговор девушке-полицейской из МАГАВа, признанной виновной в “нападении” на арабскую подстрекательницу породил волну гневных откликов в социальных сетях.



Среди реакций были такие заявления, как: "Судьи на службе врага" , "Позор!!! Нелогичная судебная система!", "Нам необходимы реформы!!! Сумасшедшая страна", "Конченая страна", "Последний улетающий - погаси свет государства мечты" и "Позор стране, которая так "поддерживает", наших бойцов. Вот почему нам нужны реформы".



Пользователи также пишут: "Позор!!!", "Позор суду", "Все в корне прогнило!!!", и "Просто позор! Всю судебную систему они просто задавили! Родители отправляют своих детей служить государству. И да, иногда ты сталкиваешься с трудными ситуациями, а потом тебе в лицо тычут камеру, и в суде ты видишь лишь малую часть документации, но не всю картину, почему легче осудить! Зачем защищать того парня или девушку, которые защищают страну? Вот как выглядит суд в Израиле! Арабский насильник и террорист будет освобожден, несмотря на все уличающие его на 1000% улики, и не получит ничего, а солдат получит уголовное дело за то, что судья посмотрел 2-секундное видео, а не полную картину!".



Пользователи написали: "Судьи в Израиле предпочитают мертвых солдат", "Я никогда не захочу, чтобы мои дети служили в этой армии, которая не знает, как защитить своих солдат этим позорным судом", и "Как именно бойцы должны отвечать? - Объятиями и молчанием? Халифа сделала свою работу как положено, и это худшая поддержка, которую она получает от ЦАХАЛа. Мы должны укрепить армию и дать им сдачи. Даже не прийти на расследование - позор, что так себя повели. Включая всех в армии, кто отрекся от нее и не был рядом в те трудные минуты".