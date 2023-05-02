



Суд признал виновной девушку из МАГАВа в "нападении" на подстрекательницу



Cуд Иерусалима сегодня (во вторник) вынес приговор Ориан Бен Халифа, солдату МАГАВа, обвиняемой в нападении на дочь мухтара Халу Салим и причинении ущерба во время операции у Львиных ворот. С другой стороны, с Бен Халифа было снято подозрение в препятствовании правосудию, после того как она якобы дала ложный отчет о ходе инцидента во время расследования.



Суд над Бен Халифа стал символом борьбы правых в поддержку полиции и солдат. Во время вынесения приговора по делу обвиняемого у здания суда прошла демонстрация поддержки. Демонстранты размахивали израильскими флагами и кричали: "Оправдать!"



В начале расследования командиры МАГАВ предупреждали, что в данном случае следует ограничиться дисциплинарным взысканием, и считали, что отстранение от службы приведет к ожесточению среди бойцов, которые чувствуют отсутствие поддержки перед лицом терроризма и насилия, с которыми они сталкиваются.



Нападение, приписываемое женщине-полицейской, произошло 4 ноября 2021 года во время оперативного мероприятия в Иерусалиме. Бен Халифа тогда был назначена бойцом охраны в этом районе и должен был обеспечивать выполнение приказа. На место происшествия прибыла арабская девушка Хана Салим, и в течение короткого времени между ними возникла конфронтация, дошедшая до физического насилия.



"Женщина прибыла на место происшествия, встала у ограждения и начала скандировать подстрекательские слова: "Это наша земля, наша страна", - заявила обвиняемая следователям. "Я и еще один полицейский попросили ее отойти и дать нам возможность выполнить свою работу. Она отказалась и продолжала кричать. Я подвинула ее, и в ответ она толкнула меня. Я не стала ее отталкивать, моей целью было увести ее с места происшествия".



"Применение силы в полицейском участке было совершено без полномочий - именно действия обвиняемой привели к появлению синяков на теле истицы", - написал судья в решении и отклонил претензии к расследованию полиции.



После инцидента у участницы драки конфисковали оружие, и она была вынуждена уйти в отпуск. Позже фотография Бен Халифа, одетой в форму пограничника и схватившей за шкирку палестинского бунтовщика, распространилась в социальных сетях как лесной пожар. Ею шэрили тысячи раз, и в большинстве случаев она сопровождалась титулами героизма и такими словами, как: "Гордость".