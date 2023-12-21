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Суд ЕС отменил санкции против Януковича и сына – не хватает доказательств
21.12.2023 10:13 Mignews | фото: иллюстративное

Суд ЕС отменил санкции против Януковича и сына – не хватает доказательств

Европейский Союз то и дело снимает ограничения с украинских чиновников времен президентства Виктора Януковича. Причина – украинское следствие за все эти годы так и не смогло предоставить достаточную доказательную базу. И вот получаем: санкции сняты уже и с беглого Виктора Федоровича и его сына Александра.

Решение об отмене санкций принял суд Европейского Союза в ответ на иск Януковичей, который оспаривал санкции, введенные Советом ЕС в марте 2021 года, сообщает Euronews.

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В решении суда от 20 декабря 2023 года говорится: Совет ЕС не должен был вводить санкции без должной проверки предоставленных Украиной оснований, по которым их вводили. 

Кроме того, теперь Совет ЕС обязан обратиться к Украине для выяснения, не нарушены ли права Януковичей на эффективную судебную защиту в уголовном производстве. 

В связи с этим суд аннулировал решение Совета Евросоюза о санкциях против Янкуковича-старшего и младшего от марта 2021 года, а также решение за март 2022-го о продлении этих санкций на год.
 
Вместе с тем правоохранители направили в суд дело о завладении охотничьими угодьями Сухолучья в Киевской области бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и его сообщниками. Их будут судить заочно.

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