



Столтенберг: Задержка с помощью имела последствия, но еще не поздно

Промедление с одобрением Палатой представителей США пакета помощи Украине не состоялось слишком поздно, но все же это промедление имело последствия.



Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала MSNBC, подчеркнув, что отставание в вооружении оказало влияние на боевые действия украинских войск, позволив войскам РФ иметь преимущество на некоторых участках фронта.



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Однако, по мнению Столтенберга, еще не поздно изменить ситуацию, подчеркивая, что Украина продемонстрировала высокий уровень мастерства в защите своей страны.



"Украинцы продемонстрировали огромное мастерство в защите своей страны. Мы должны помнить, с чего мы начинали в начале этой войны", – добавил генсек Альянса, припомнив прогнозы "экспертов" о захвате Киева "за три дня".



Столтенберг также напомнил и о том, что с начала полномасштабной войны Украина освободила 50% оккупированных врагом территорий.



"Они (украинцы, – ред.) способны сбивать российские ракеты и наносить глубокие удары, а также открыли коридор в Черном море. Поэтому при условии, что мы предоставим оружие, украинцы победят", – заявил Столтенберг.



Как сообщал Mignews, Палата представителей США проголосовала за помощь Украине в сумме 60,84 млрд долл, часть из которых будет потрачена на пополнение запасов США. Остальные же средства пойдут на: закупку передовых систем вооружений и оборонных услуг; текущие военные операции США в Европе; продолжение подотчетности по помощи Украине.