



Столтенберг сделал заявление о ракетном ударе по Польше

НАТО не имеет в настоящий момент подтверждений того, что удар ракет по территории Польши был преднамеренным.

Такое заявление днем, 16 ноября, сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Нет подтверждения, что инцидент в Польше стал результатом преднамеренных действий, предварительная информация свидетельствует о прилете ракет украинской ПВО", - сказал он.

Между тем, президент Польши Аджей Дуда также отметил, что нет доказательств того, что вчерашнее происшествие указывало бы на атаку на Польшу.