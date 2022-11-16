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Столтенберг сделал заявление о ракетном ударе по Польше
16.11.2022 14:01 Алина Груднева

Столтенберг сделал заявление о ракетном ударе по Польше

НАТО не имеет в настоящий момент подтверждений того, что удар ракет по территории Польши был преднамеренным.

 
Такое заявление днем, 16 ноября, сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
 
"Нет подтверждения, что инцидент в Польше стал результатом преднамеренных действий, предварительная информация свидетельствует о прилете ракет украинской ПВО", - сказал он.
 
Между тем, президент Польши Аджей Дуда также отметил, что нет доказательств того, что вчерашнее происшествие указывало бы на атаку на Польшу.
 

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