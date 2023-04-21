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Столтенберг подтвердил, что Украина в конечном итоге вступит в НАТО
21.04.2023 12:22 Ирина Демьянова

Столтенберг подтвердил, что Украина в конечном итоге вступит в НАТО

Все союзники по НАТО согласились с тем, что Украина в конечном итоге станет членом альянса, но сейчас основное внимание уделяется обеспечению победы страны над Россией, заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Выступая перед встречей контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, он также заявил журналистам, что после окончания войны в Украине Киев должен иметь “сдерживающие факторы для предотвращения новых атак”.

 

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