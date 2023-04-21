



Столтенберг подтвердил, что Украина в конечном итоге вступит в НАТО

Все союзники по НАТО согласились с тем, что Украина в конечном итоге станет членом альянса, но сейчас основное внимание уделяется обеспечению победы страны над Россией, заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



Выступая перед встречей контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, он также заявил журналистам, что после окончания войны в Украине Киев должен иметь “сдерживающие факторы для предотвращения новых атак”.



