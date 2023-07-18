



Стало известно о секретной сделке Макрона с Uber

У президента Франции Эммануэля Макрона была “секретная сделка” с американской компанией Uber в период его пребывания в должности министра экономики. К такому выводу пришла парламентская комиссия, пишет Radio France. Расследование началось с утечки документов, отправленных лоббистом Uber в Европе Марком Макганном в британскую The Guardian.



Следствие пришло к выводу, что между Uber и Макроном в период с 2014 по 2017 год была “секретная сделка”, и будущий президент помогал компании решать различные проблемы во Франции и получить лицензию по упрощенной схеме.



“Мы должны всеми способами бороться с массовой безработицей. Я беру на себя полную ответственность за то, что виделся с иностранными бизнесменами. Я горжусь этим. Если они создали рабочие места во Франции, я этим горжусь и поступил бы так снова завтра и послезавтра”, – говорил тогда Макрон.