



США создает “Китайский дом” на фоне соперничества с Пекином

Государственный департамент США в пятницу создал давно запланированное подразделение “Китайский дом” – в результате внутренней реорганизации, призванной помочь расширить и отточить свою политику в отношении своего главного геополитического соперника.



В мае госсекретарь Энтони Блинкен объявил о создании “Китайского дома”, назвав его интегрированной командой в масштабах всего департамента, которая будет координировать и реализовывать политику США по различным вопросам и регионам.



“Масштаб и размах вызова, брошенного Китайской Народной Республикой, станут испытанием для американской дипломатии, чего мы еще не видели”, – сказал тогда Блинкен.



В пятницу, 16 декабря, секретарь Госдепартамента США председательствовал на официальном открытии подразделения, официально именуемого “Координационным управлением Китая”, отметив, что оно обеспечит способность Соединенных Штатов “ответственно управлять” конкуренцией с Пекином.



“Китайский дом” соберет экспертов по Китаю со всего департамента для координации с “каждым региональным бюро и экспертами в области международной безопасности, экономики, технологий, многосторонней дипломатии и стратегических коммуникаций”, – говорится в заявлении, которое цитирует Блинкен.



По словам чиновника, “Китайский дом” по-прежнему будет курироваться Риком Уотерсом, заместителем помощника госсекретаря по делам Китая, Тайваня и Монголии в Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана.