



США просят Израиль повлиять на генералов Судана ради прекращения боевых действий

Соединенные Штаты попросили Израиль помочь повлиять на двух генералов, которые борются за контроль над правительством Судана.



Израильские официальные лица сообщили новостному агентству, что в прошлое воскресенье и Белый дом, и Государственный департамент призвали Израиль помочь оказать давление на двух враждующих генералов, чтобы они согласились на прекращение огня.



Представители министерства иностранных дел Израиля поговорили с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, лидером правящего Суверенного совета страны, о согласии на прекращение огня.



Представители израильской международной разведывательной службы “Моссад” провели беседу с его оппонентом Мохамедом Хамданом Дагало, известным как Хемедти, который до начала боевых действий был заместителем лидера Суверенного совета. Бурхан возглавляет вооруженные силы страны, а Хемедти возглавляет военизированные формирования Сил оперативной поддержки RSF, пытающиеся захватить контроль над страной.



Перемирие действительно было достигнуто и вступило в силу, но во вторник оно было нарушено в течение нескольких часов.



“Мы с тревогой следим за событиями в Судане. Израиль хочет стабильности и безопасности для Судана”, – заявили в МИД. “Израиль призывает все стороны воздержаться от насилия и вернуться на путь внутреннего примирения, чтобы завершить процесс перехода правительства к широкому консенсусу”.



По данным Всемирной организации здравоохранения ООН, к среде к среде в Судане было убито не менее 270 человек и более 2600 ранено. Многие программы ООН были приостановлены из-за боевых действий. На большей части территории страны отключены вода и электричество.