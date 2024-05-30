



США подтвердили, что будут бойкотировать мероприятие в ООН в память об Раиси

Представительство США при ООН подтвердило, что будет бойкотировать мероприятие ООН, посвященное памяти президента Ирана Ибрагима Раиси, который погиб в вертолетной катастрофе в начале этого месяца.



"ООН должна быть на стороне народа Ирана. Раиси был причастен к многочисленным ужасающим нарушениям прав человека, включая внесудебные казни тысяч политических заключенных в 1988 году. Некоторые из худших нарушений прав человека в истории произошли во время его пребывания в должности", - говорится в заявлении представителя миссии США Нейта Эванса.



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20 мая Совет Безопасности ООН почтил минутой молчания память жертв крушения вертолета. Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд стоял вместе со своими 14 коллегами.



Соединенные Штаты выразили свои "официальные соболезнования" в связи с гибелью Раиси, сообщил 20 мая Государственный департамент. Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби также заявил в тот день: "Без сомнения, это был человек, на руках которого было много крови".

