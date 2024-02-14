



США поддерживают стремление Японии к переговорам с Северной Кореей

Соединенные Штаты поддерживают усилия Японии по проведению переговоров с Северной Кореей и надеются, что любой диалог будет направлен на решение самых разных вопросов - от региональной безопасности до прав человека, заявил посланник Вашингтона по вопросам прав человека в Северной Корее.



На прошлой неделе премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в парламенте, что хочет провести саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и лично следит за ходом переговоров с Пхеньяном на высоком уровне.



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"Я не могу говорить от имени японского правительства о том, как проходят эти переговоры", - сказала журналистам Джули Тернер, специальный посланник США по вопросам прав человека в Северной Корее, во время визита в Токио.



"С американской стороны мы ясно дали понять, что открыты для диалога с северокорейцами без предварительных условий, и я думаю, что это также относится к нашим партнерам-единомышленникам и близким союзникам", - сказала она.



По ее словам, любой диалог должен быть направлен на решение вопросов, включая региональную безопасность, ситуацию с правами человека в Северной Корее, а также возвращение японцев, похищенных Северной Кореей несколько десятилетий назад, что является ключевым вопросом для Токио.



Пятеро похищенных были возвращены в Японию после саммита между бывшим премьер-министром Японии Дзюнъитиро Коидзуми и тогдашним лидером Северной Кореи Ким Чен Иром в 2002 году.

