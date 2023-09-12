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США передали ПА бронетехнику и оружие
12.09.2023 10:12 Алина Груднева

США передали ПА бронетехнику и оружие

США передали Палестинской автономии партию бронетехники и оружия для восстановления контроля над местами в Иудее и Самарии, ставшими рассадником терроризма.

Об этом сообщили арабские СМИ со ссылкой на источники.

По их словам, поставка была осуществлена при содействии Иордании и после одобрения правительства Биньямина Нетаниягу. Оружие будет использоваться несколькими подразделениями сил безопасности ПА.

Оружие передано на фоне потери руководством ПА популярности из-за продолжающихся в лагерях беженцев в Дженине и Шхеме рейдов, которые осуществляют силы безопасности Палестинской автономии.
 

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