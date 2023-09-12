



США передали ПА бронетехнику и оружие

США передали Палестинской автономии партию бронетехники и оружия для восстановления контроля над местами в Иудее и Самарии, ставшими рассадником терроризма.



Об этом сообщили арабские СМИ со ссылкой на источники.



По их словам, поставка была осуществлена при содействии Иордании и после одобрения правительства Биньямина Нетаниягу. Оружие будет использоваться несколькими подразделениями сил безопасности ПА.



Оружие передано на фоне потери руководством ПА популярности из-за продолжающихся в лагерях беженцев в Дженине и Шхеме рейдов, которые осуществляют силы безопасности Палестинской автономии.

