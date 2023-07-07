



США передадут Украине кассетные снаряды, - заявление Белого дома

Пентагон объявит о передаче Киеву кассетных снарядов. Произойдет это в ближайшее время, - в пятницу поздно вечером, анонсировал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в пятницу, 7 июля.



Россия использует кассетные бомбы с начала вторжения, поэтому Украине необходимо то же оружие для защиты своей территории, заявил Джейк Салливан.



"Поскольку много говорилось о кластерных бомбах, я оставлю Пентагону возможность сделать формальный анонс позже этим вечером насчет того, что будет входить в следующую поставку", - сказал он.



"Мы признаем, что кассетные боеприпасы создают риск причинения вреда гражданскому населению от неразорвавшихся боеприпасов. Вот почему мы откладывали решение так долго, как только могли", - объяснил Салливан, подчеркнув, что использование Россией кассетных боеприпасов в этом конфликте "совершенно неприемлемо", поскольку Россия использует это оружие для нападения на суверенную страну и для нанесения ударов по гражданским целям в нарушение международного права.



При этом советник президента США по национальной безопасности обратил внимание на важный факт: существует большая разница между типом кассетных боеприпасов, используемых Россией, и типом, который США поставят Украине.



"Мы должны спросить себя - действительно ли применение Украиной кассетных боеприпасов на той же территории является дополнительным ущербом для гражданского населения, учитывая, что этот район все равно придется разминировать?" - говорил Салливан.



По словам советника, президент США Джо Байден одобрил отправку кассетных боеприпасов в Украину после "единогласной" рекомендации его команды национальной безопасности. Это было "трудное" решение и президент США в конечном итоге согласился передать боеприпасы после "консультации с союзниками и партнерами, а также после консультации с членами Конгресса".



Другие заявления Джейка Салливана

Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для собственного населения.

Поставка Украине кассетных боезарядов станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов.

США признают, что применение кассетных снарядов в Украине несет риски для мирного населения, поэтому откладывали решение об их передаче.

Как сообщал

Mignews

, ранее издание The New York Times

заявило

, что Вашингтон собирается объявить о поставках Киеву кассетных боеприпасов, которые должны помочь Вооруженным силам Украины вести контрнаступление. Об этом стало известно от представителя Администрации, который пожелал остаться анонимным.