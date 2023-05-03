США объявили новый пакет помощи Украине: что туда вошло
В среду, 3 мая, США объявили о предоставлении нового вооружения Украине в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом сообщает пресс-службу Пентагона.
Общая стоимость нового пакета помощи составляет 300 млн долларов. В него вошли:
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм гаубицы;
- 155-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм, 81-мм и 60-мм минометные снаряды;
- ракеты TOW (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);
- системы противотанкового оружия AT-4 и Carl Gustaf;
- авиационные ракеты Hydra-70;
- стрелковое оружие и боеприпасы к стрелковому оружию;
- боеприпасы для расчистки препятствий;
- грузовики и прицепы для перевозки тяжелого оборудования;
- испытательное и диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
- запасные части и другое полевое оборудование.
Стоит заметить, что Украина впервые получит от США Hydra 70 - неуправляемые ракеты малой дальности, которые запускаются с помощью авиации. Максимальная дальность огня составляет 10,5 км.
Напомним, ранее в Белом доме сообщали, что Штаты передали Украине почти все необходимое для контрнаступления и готовят новый пакет помощи.
Тем временем журналисты сообщали, что Украина впервые получит ракеты Hydra 70 от США.
Добавим, что в предыдущий пакет военной помощи от США вошли артиллерийские боеприпасы и снаряды для HIMARS.