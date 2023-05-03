



США объявили новый пакет помощи Украине: что туда вошло

В среду, 3 мая, США объявили о предоставлении нового вооружения Украине в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом сообщает пресс-службу Пентагона.



Общая стоимость нового пакета помощи составляет 300 млн долларов. В него вошли:

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм гаубицы;

155-мм артиллерийские снаряды;

120-мм, 81-мм и 60-мм минометные снаряды;

ракеты TOW (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);

системы противотанкового оружия AT-4 и Carl Gustaf;

авиационные ракеты Hydra-70;

стрелковое оружие и боеприпасы к стрелковому оружию;

боеприпасы для расчистки препятствий;

грузовики и прицепы для перевозки тяжелого оборудования;

испытательное и диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

запасные части и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", - отмечают в Пентагоне.Стоит заметить, что Украина впервые получит от США Hydra 70 - неуправляемые ракеты малой дальности, которые запускаются с помощью авиации. Максимальная дальность огня составляет 10,5 км.Напомним, ранее в Белом доме сообщали, что Штаты передали Украине почти все необходимое для контрнаступления и готовят новый пакет помощи.Тем временем журналисты сообщали, что Украина впервые получит ракеты Hydra 70 от США.Добавим, что в предыдущий пакет военной помощи от США вошли артиллерийские боеприпасы и снаряды для HIMARS.