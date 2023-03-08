



США обеспокоены событиями в Грузии

Соединенные Штаты Америки внимательно следят за ситуацией в Грузии, где накалилась ситуация из-за продвижения закона "об иноагентах".



Об этом сообщает Госдупартамент США.



По данным Госдепа, Вашингтон с пристальным вниманием наблюдает за ситуацией в Грузии.



По словам представителя Госдепа Неда Прайса, мирным протестующим должно быть разрешено продолжать осуществление их права на демонстрации.



Напомним, что из-за принятия в первом чтении закона возле парламента начались масштабные протесты, которые переросли в столкновения между демонстрантами и силовиками. Прайс подчеркнул, что ответственные за подавление протестов могут попасть под санкции США.



"У нас есть ряд инструментов, которые позволяют привлечь к ответственности любого в любой стране за вмешательство в реализацию того, что является универсальным правом человека", - добавил Прайс.