



США о Приднестровье: внимательно следим

США с обеспокоенностью следят за ситуацией, разворачивающейся вокруг Приднестровья.



Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге для прессы.



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"США внимательно следят за ситуацией в Приднестровье", - сообщил он.



По словам Миллера, Россия становится все более агрессивной в отношениях с Европой.



Ранее на так называемом съезде депутатов в Приднестровье призвали Россию "помочь" в связи с "экономической блокадой со стороны Молдовы". В Госдуме пообещали рассмотреть эту просьбу.