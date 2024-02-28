США о Приднестровье: внимательно следим
США с обеспокоенностью следят за ситуацией, разворачивающейся вокруг Приднестровья.
Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге для прессы.
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"США внимательно следят за ситуацией в Приднестровье", - сообщил он.
По словам Миллера, Россия становится все более агрессивной в отношениях с Европой.
Ранее на так называемом съезде депутатов в Приднестровье призвали Россию "помочь" в связи с "экономической блокадой со стороны Молдовы". В Госдуме пообещали рассмотреть эту просьбу.