



США и Южная Корея отработали отражение возможных атак КНДР

Южная Корея и США провели совместные авиационные военные учения.



По данным информационного агентства Yonhap, военные отработали боевые стрельбы по потенциальным северокорейским крылатым ракетам.



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Пятидневные учения проходили у западного побережья Южной Кореи. Военные двух стран отрабатывали сценарий нападения КНДР. В мероприятиях было задействовано около 40 самолетов. От Южной Кореи участвовали F-35A, F-15K и F-4E, а от США - A-10 и F-16.



Отрабатывалось нанесение высокоточных ударов по крылатым ракетам, которые летят на малых высотах. Для этого использовались ракеты "воздух-воздух". Также пилоты отрабатывали нанесение ударов по артиллерии с использованием ракет "воздух-поверхность" и управляемых бомб.

