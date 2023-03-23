



США должны быть готовы к возможной конфронтации с Китаем – Пентагон.

Руководство Пентагона считает, что Вооруженные силы США должны быть готовы к возможной конфронтации с Китаем и призывают Конгресс одобрить проект оборонного бюджета на 842 миллиарда долларов, что предусматривает модернизацию сил в Азии и других регионах.



Об этом шла речь во время слушаний в четверг в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей США, сообщает АР .



“Это бюджет, основанный на стратегии, он обусловлен серьезностью нашего стратегического противостояния с Китайской Народной Республикой”, - заявил министр обороны Ллойд Остин.



При этом глава Пентагона отметил расширение новых боевых технологий в мире, в том числе гиперзвукового оружия. По его словам, проект нового бюджета предусматривает более 9 миллиардов долларов на наращивание военного потенциала в Тихом океане, а также для защиты союзников. Это на 40% больше, чем имеет нынешний оборонный бюджет США .



Министр обороны США выступил с заявлением на фоне визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву, который усилил обеспокоенность потенциальной поддержкой России со стороны Китая, а также увеличение угрозы для стран Запада.



В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли подчеркнул, что действия Китая “направляют его на путь конфронтации и потенциального конфликта с его соседями и, возможно, с Соединенными Штатами”. Он подчеркнул, что сдерживание и подготовка к войне является”чрезвычайно дорогим” удовольствием, впрочем, не таким дорогим, как ведение войны.



Поэтому проект нового бюджета, по словам Милли, предотвращает войну и готовит США к ее ведению, если в этом возникнет необходимость.

