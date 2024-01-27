



Совет Безопасности ООН соберется после решения суда по войне в Газе

Совет Безопасности ООН соберется на следующей неделе в связи с решением высшего суда всемирной организации по иску ЮАР к Израилю, объявил председатель совета.



Заседание в среду было созвано Алжиром, чье министерство иностранных дел заявило, что оно придаст "обязательную силу постановлению Международного суда о временных мерах, наложенных на израильскую оккупацию".



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Ранее Международный суд постановил 15:2, что утверждения Южной Африки о том, что палестинцы нуждаются в защите от геноцида, "правдоподобны".



Однако суд не предпринял действий, которых больше всего желали в ЮАР и боялись в Израиле, - приказа о немедленном одностороннем прекращении огня, который остановил бы военные действия и показал бы, что суд считает, что геноцид имеет место.



Решение Международного суда "дает четкий сигнал, что для того, чтобы сделать все то, о чем они просят, необходимо прекращение огня", - сказал посол ПА в ООН Рияд Мансур.



"Так что пристегните ремни", - сказал он, намекая на то, что группа арабских государств, представленная в Совете Алжиром, будет настаивать на прекращении огня.

