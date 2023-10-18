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Совбез ООН экстренно соберется из-за взрыва в больнице в Газе
18.10.2023 07:45 Алина Груднева

Совбез ООН экстренно соберется из-за взрыва в больнице в Газе

В среду, 18 октября, Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Встречу инициировали Россия и Объединенные Арабские Эмираты после взрыва в больнице "Аль-Ахли" в Газе, в результате которого погибли сотни человек.

Заседание будет открытым. К инициативе о его проведении также присоединился Китай.

Напомним, что весь арабский мир обвинил Израиль в нанесении авиаудара по больнице. Тем не менее, ЦАХАЛ это опровергает. 18 октября были опубликованы подтверждения того, что ракета была запущена террористами в Газе.

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