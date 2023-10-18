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ЦАХАЛ публикует подтверждения того, что ракета по больнице была выпущена из Газы
18.10.2023 07:23 Аркадий Бочаровский

ЦАХАЛ публикует подтверждения того, что ракета по больнице была выпущена из Газы


ЦАХАЛ представляет доказательства того, что именно арабы выпустили ракету по больнице Аль-Мамдани в городе Газа, в результате чего, по данным ХАМАС, пострадали сотни палестинцев.

"В результате всестороннего расследования и перекрестной проверки всех оперативных и разведывательных систем стало ясно, что ЦАХАЛ не атаковал больницу в Газе, - заявил представитель ЦАХАЛа, - больница была повреждена в результате неудачного запуска ракеты террористической организацией палестинский Исламский джихад".
 



Хагари добавил: "Террористические организации в секторе Газа ведут беспорядочные обстрелы Израиля, подвергая опасности и нанося ущерб жителям сектора Газа. С начала войны террористическими организациями было выпущено около 450 ракет, которые упали на территории сектора Газа".

В доказательство своего утверждения он привел карту запусков, снятую на системы ЦАХАЛа, из которой хорошо видно, что больница находится на пути ракет, и одна из них взорвалась в ней в результате неудачного запуска.

Премьер-министр Нетаниягу заявил вчера вечером: "Пусть весь мир знает: это варварские террористы в Газе атаковали больницу в Газе, а не ЦАХАЛ. Атаковали те, кто зверски убивал наших детей, убивает и своих детей".

По всей видимости, одна из ракет, выпущенных террористами, не долетела до Гуш-Дана, а упала рядом с больницей, вызвав пожар и десятки жертв.
 

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