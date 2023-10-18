



ЦАХАЛ публикует подтверждения того, что ракета по больнице была выпущена из Газы



ЦАХАЛ представляет доказательства того, что именно арабы выпустили ракету по больнице Аль-Мамдани в городе Газа, в результате чего, по данным ХАМАС, пострадали сотни палестинцев.



"В результате всестороннего расследования и перекрестной проверки всех оперативных и разведывательных систем стало ясно, что ЦАХАЛ не атаковал больницу в Газе, - заявил представитель ЦАХАЛа, - больница была повреждена в результате неудачного запуска ракеты террористической организацией палестинский Исламский джихад".



פגיעת שיגור כושל של ארגון הטרור גא"פ בבית חולים אלמעמדאני בעיר עזה pic.twitter.com/LPFZDKf9D2 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 17, 2023

Хагари добавил: "Террористические организации в секторе Газа ведут беспорядочные обстрелы Израиля, подвергая опасности и нанося ущерб жителям сектора Газа. С начала войны террористическими организациями было выпущено около 450 ракет, которые упали на территории сектора Газа".В доказательство своего утверждения он привел карту запусков, снятую на системы ЦАХАЛа, из которой хорошо видно, что больница находится на пути ракет, и одна из них взорвалась в ней в результате неудачного запуска.Премьер-министр Нетаниягу заявил вчера вечером: "Пусть весь мир знает: это варварские террористы в Газе атаковали больницу в Газе, а не ЦАХАЛ. Атаковали те, кто зверски убивал наших детей, убивает и своих детей".По всей видимости, одна из ракет, выпущенных террористами, не долетела до Гуш-Дана, а упала рядом с больницей, вызвав пожар и десятки жертв.