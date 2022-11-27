



Сотрудникам МВД Белгорода приказали укомплектоваться автоматами и бронежилетами

Сотрудникам белгородского МВД поручили как можно скорее укомплектоваться автоматами, бронежилетами и тревожными мешками.



По данным «Базы», руководство МВД по Белгородской области потребовало от всех сотрудников самостоятельно укомплектоваться и выдало им список необходимых вещей. Так, полицейские должны за свой счёт приобрести подшлемники, берцы и зимние бушлаты с ватными штанами. В списке есть и автоматы Калашникова с бронежилетами, но их всё же пообещали выдать.



В списке покупок для сотрудников МВД также числятся «тревожные мешки», спальники, лопатка и тактическая аптечка — в неё, например, входят жгуты, бинты, противоожоговые средства и пластыри для проникающих травм груди. Кроме того, полицейские должны приобрести запас продуктов на два дня.



При этом начальство не стало объяснять личному составу, зачем ему укомплектовываться, но отметило, что это нужно сделать «как можно скорее».