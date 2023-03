Сотни людей призывают AIPAC выступить против судебной реформы

Сотни израильтян протестуют возле отеля в Иерусалиме, где делегация Американо-израильского комитета по общественным связям AIPAC встречается с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, призывая произраильскую лоббистскую группу США выступить против пересмотра судебной системы правительством.



Размахивая израильскими флагами, трубя в рожки и скандируя “Демократия”, активисты хотят, чтобы члены влиятельной группы высказались против реформы, которая, по мнению критиков, глубоко подорвет израильскую демократию и нанесет ущерб экономике и безопасности.

Many Israelis demonstrated across the street from @AIPAC leaders meetings in Jerusalem. The lobby is not immune from the Israeli rage re the judicial coup. Aipac has powerful leverage on: GOP & DEM, Netanyahu & Biden but they keep quiet on Israel’s turn into non-liberal state pic.twitter.com/6QceIPY2jn