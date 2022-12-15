



Соперника Эрдогана приговорили к тюремному заключению и отстранили от политики

В среду турецкий суд приговорил мэра Стамбула Экрема Имамоглу к тюремному заключению и наложил запрет на на политическую деятельность оппозиционера, который рассматривается как сильный потенциальный соперник президента Тайипа Эрдогана на выборах в следующем году.



Имамоглу был приговорен к двум годам и семи месяцам тюремного заключения вместе с запретом, оба из которых должны быть подтверждены апелляционным судом, за оскорбление государственных чиновников в речи, которую он произнес после победы на муниципальных выборах в Стамбуле в 2019 году.



В своем муниципальном штабе через Босфор на европейской стороне Стамбула Имамоглу сказал тысячам сторонников, что приговор отмечен “глубокой незаконностью, которая доказывает, что в сегодняшней Турции нет справедливости”.



По его словам, избиратели ответят на президентских и парламентских выборах, которые должны состояться в июне следующего года. Выборы могут стать самым большим политическим вызовом для Эрдогана, который стремится продлить свое правление на третье десятилетие.Шестипартийный оппозиционный альянс еще не согласовал своего кандидата в президенты, и Имамоглу рассматривался как возможный ведущий претендент на пост президента.



Кемаль Киличдароглу, председатель оппозиционной Народно-республиканской партии, заявил, что прерывает визит в Германию и возвращается в Турцию в ответ на “серьезное нарушение закона и справедливости”.



Государственный департамент США “глубоко обеспокоен и разочарован” приговором, заявил заместитель официального представителя главы ведомства Ведант Патель. “Этот несправедливый приговор противоречит уважению прав человека, основных свобод и верховенства права”, – добавил он.

Докладчик Европарламента по Турции Начо Санчес Амор выразил недоверие “немыслимому” приговору.



“Правосудие в Турции находится в плачевном состоянии, его грубо используют в политических целях. “, – написал он в Твиттере.



Имамоглу судили за речь после выборов в Стамбуле, в которой он назвал тех, кто аннулировал первоначальное голосование, в котором он с небольшим перевесом победил кандидата от партии ПСР Эрдогана, “дураками”. Имамоглу говорит, что это замечание было ответом министру внутренних дел Сулейману Сойлу за использование того же языка против него.



Исход выборов в следующем году зависит от способности НРП и других оппозиционеров объединить усилия вокруг единого кандидата, чтобы бросить вызов Эрдогану и ПСР, правящей Турцией с 2002 года.



“Решение станет окончательным только после того, как вышестоящий суд решит, оставить решение в силе или нет. В этих обстоятельствах было бы неправильно говорить, что действует политический запрет”, – утверждает Тимучин Копрулу, профессор уголовного права Университета Атилим в Анкаре.