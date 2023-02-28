



Солдат, стоявший на блок-посту: поселенцы не пытались нас сбить



Известный произраильский блоггер Юсеф Хадад опубликовал письмо солдата, стоявшего на блок-посту в районе Шавей-Шомрон. Мэйнстримная израильская пресса утверждает, что поселенцы на автомобиле пытались сбить группу солдат.



Инцидент осудили не только представители медиа и оппозиции, но и министры правительства, в том числе и от партии "Оцма Йехудит".



Хадад пишет: "Я тоже на это купился - но теперь выслушайте точную версию от солдата, который там находился".



Солдат пишет: “Дорогой Юсеф, я - солдат батальона "Сайерет Голани", и стрелявший офицер - заместитель командира моей роты. В новостях все исказили. Автомобиль выехал за блок-пост, и поэтому открыли огонь. Они не пытались никого сбить. Не верь тому, что пишут в прессе, это вовсе необязательно верно”.