Соглашение с Ливаном: что решил военно-политический кабинет
Военно-политический кабинет завершил встречу относительно предложенного Соединенными Штатами Америки соглашения о демаркации морской границы.
Это произошло вечером, 6 октября.
По словам источников, премьер-министра Яира Лапида уполномочили принимать решения в случае эскалации на северной границе Израиля без необходимости лишний раз созывать кабинет.
Также министра обороны Бени Ганца и заместителя премьер-министра Нафтали Беннета уполномочили принимать решения, если будет развиваться такой сценарий.
Некоторые источники ранее сообщали, что Израиль отвергает ряд поправок, предложенных Ливаном.
Между тем, Белый Дом заявляет, что переговоры между Израилем и Ливаном достигли "критической стадии".