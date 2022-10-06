



Соглашение с Ливаном: что решил военно-политический кабинет

Военно-политический кабинет завершил встречу относительно предложенного Соединенными Штатами Америки соглашения о демаркации морской границы.

Это произошло вечером, 6 октября.

По словам источников, премьер-министра Яира Лапида уполномочили принимать решения в случае эскалации на северной границе Израиля без необходимости лишний раз созывать кабинет.

Также министра обороны Бени Ганца и заместителя премьер-министра Нафтали Беннета уполномочили принимать решения, если будет развиваться такой сценарий.

Некоторые источники ранее сообщали, что Израиль отвергает ряд поправок, предложенных Ливаном.