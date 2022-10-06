



США: израильско-ливанские переговоры находятся на "критической стадии"

Белый дом заявляет, что переговоры между Израилем и Ливаном о соглашении о морской границе достигли "критической стадии", и посланник США Амос Хохштейн остается в тесном контакте с обеими сторонами.



Сделка, похоже, пошатнулась сегодня, когда Израиль заявил, что не примет ливанские изменения в соглашении, и привел в боевую готовность ЦАХАЛ.



"Специальный президентский координатор Амос Хохштейн продолжает активно работать над завершением переговоров о морских границах. Мы остаемся в тесном контакте с израильтянами и ливанцами", — заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.



"Мы находимся на критической стадии переговоров, и пробелы сократились. Мы по-прежнему привержены достижению решения и считаем, что долговременный компромисс возможен", — сказал представитель.



