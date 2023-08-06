



Смягчили позиции: Немецкие ультраправые назвали ЕС “неудачным проектом”

Крайне правая “Альтернатива для Германии” объявила Европейский Союз “неудачным проектом” в его нынешнем виде, принимая свою программу к выборам в Европейский парламент в июне следующего года на партийном съезде в Магдебуре.



В программе говорится, что ЕС “полностью потерпел неудачу” во всех важных областях, включая миграционную и климатическую политику. Однако партия не стала требовать выхода Германии из ЕС. Вместо этого АдГ призывает к воссозданию ЕС в качестве “федерации европейских наций”. Согласно предвыборной программе, основными задачами “новой федерации” должны стать защита внешних границ от миграции, стратегическая автономия в политике безопасности и сохранение “разных идентичностей” в Европе.



Недавние опросы показывают, что АдГ пользуется поддержкой примерно 20 процентов избирателей, уступая только основному консервативному оппозиционному блоку. Кандидаты от АдГ недавно победили на выборах в восточной Германии и впервые с 1930-х годов возглавили окружную администрацию, а теперь руководят городом с населением 56 000 человек.



Программа, принятая в Магдебурге, занимает более мягкую позицию по отношению к ЕС, чем ее июньский проект, в котором АдГ заявила, что будет добиваться “организованного роспуска ЕС”.



Несколько официальных лиц партии ранее заявляли о необходимости выхода Германия из ЕС, называя это “Dexit”. Однако в новой программе говорится, что АдГ поддерживает идею “европейского сообщества суверенных демократических государств”.



Сопредседатель АдГ Элис Вайдель заявила, что новый компромисс был достигнут в ходе сегодняшних переговоров. Съезд также завершил составление партийного списка из 35 кандидатов на выборы в Европейский парламент в будущем году.