



Смотрич: Экономика сильна вопреки "огромным силам", разжигающим панику

Представляя экономический отчет в Кнессет, министр финансов Бецалель Смотрич заявил: "Экономические данные Израиля убедительны, и, слава Богу, израильская экономика сильна и устойчива в глобальном море нестабильности на фоне международного экономического кризиса".



Смотрич отметил, что "рост высок, а рынок труда здоров". При этом министр признал, что хотя уровень инфляции и состояние национальной процентной ставки лучше, чем в большинстве стран, "они не так хороши, как мы ожидали, когда представляли государственный бюджет" и могут оставаться высокими в будущем.



Смотрич раскритиковал национальное движение протеста против правительственной реформы судебно-правовой системы, заявив, что устойчивость местной экономики "вдвойне очевидна в свете кампании, которую ведут в последние месяцы безответственные деятели, пытаясь намеренно нанести вред экономике".



"Это часть их политической борьбы против правого правительства и важных изменений, которые оно желает провести в израильской судебной системе. Огромные силы с гигантскими бюджетами и беспрецедентной поддержкой средств массовой информации клевещут на Израиль во всем экономическом мире, используя наглую ложь и ложную панику, делая все возможное, чтобы создать панические и негативные экономические настроения. Но пока их влияние на экономику незначительно", – добавил министр финансов.



Глава партии НДИ Авигдор Либерман отреагировал на высказывания министра финансов Бецалеля Смотрича, отметив, что ситуация в экономике хуже, чем они ожидали.



"С добрым утром! Вот результат невежественного высокомерия и игнорирования мнения специалистов. Пришло время сдать ключи от минфина. Граждане Израиля заслуживают ответственного и профессионального руководства", – сказал он.