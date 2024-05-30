



СМИ: Зеленский собрался с визитом в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 1 июня, посетит Саудовскую Аравию. Об этом сообщает агентство DPA.



Дипломатический источник в посольстве Украины в Эр-Рияде сообщил изданию, что Зеленский планирует заручиться поддержкой перед саммитом мира в Швейцарии.



Напомним, 15-16 сентября Швейцария станет центром международной дипломатии, принимая у себя саммит мира, посвященный поиску путей урегулирования войны в Украине.



Украина и Швейцария разослали приглашения более чем 150 странам, однако Россия в этом списке не значится. Среди подтвержденных участников - Кот-д'Ивуар, который впервые примет участие в подобном мероприятии по инициативе Украины.