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СМИ: Зеленский собрался с визитом в Саудовскую Аравию
30.05.2024 17:18 Раиса Вовк

СМИ: Зеленский собрался с визитом в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 1 июня, посетит Саудовскую Аравию. Об этом сообщает агентство DPA.

Дипломатический источник в посольстве Украины в Эр-Рияде сообщил изданию, что Зеленский планирует заручиться поддержкой перед саммитом мира в Швейцарии.

Напомним, 15-16 сентября Швейцария станет центром международной дипломатии, принимая у себя саммит мира, посвященный поиску путей урегулирования войны в Украине.

Украина и Швейцария разослали приглашения более чем 150 странам, однако Россия в этом списке не значится. Среди подтвержденных участников - Кот-д'Ивуар, который впервые примет участие в подобном мероприятии по инициативе Украины. 

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