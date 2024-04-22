



СМИ узнали диагноз Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров страдает от некроза поджелудочной железы.



Об этом сообщает "Новая газета Европа" по итогам журналистского расследования.



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Уточняется, что впервые диагноз Кадырову был поставлен в январе 2019 года, из-за чего он был вынужден уйти в отпуск. Глава Чечни не скрывал, что у него есть проблемы со здоровьем, однако сказал, что "простудился".



Журналисты отмечают, что состояние Кадырова начало резко ухудшаться, из-за чего он стал все реже появляться на публике. Это породило много слухов о его болезни. Некоторые говорили, что глава Чечни страдает от онкологии, другие - от почечной недостаточности.



Предполагается, что Кадырову уже ищут замену. На его пост могут поставить главу чеченского спецназа Апти Алаудинова.



