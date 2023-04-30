



СМИ: США изучает требования Саудии о нормализации отношений с Израилем

Несмотря на недавнее сближение между Саудовской Аравией и Ираном, Вашингтон изучает требования Эр-Рияда о возможной нормализации отношений с Израилем, сообщил американский чиновник Israel Hayom.



На прошлой неделе губернатор Флориды Рон ДеСантис посетил Израиль. Во время выступления на конференции он обвинил администрацию Байдена в том, что она упускает возможность расширить Соглашения Авраама, достигнутые при администрации Трампа, и отталкивает Саудовскую Аравию от нормализации отношений с Израилем.



“Администрация Байдена работала сверхурочно, чтобы оттолкнуть Саудовскую Аравию, из-за чего Израилю было труднее заключить соглашение о нормализации с Саудовской Аравией, — сказал ДеСантис. - Я думаю, что при правильной политике и правильных отношениях вы могли бы увидеть, как Саудовская Аравия признает существование Израиля”.



В Израиле надеются, что, несмотря на растущие связи Саудовской Аравии с Китаем, который выступил посредником в сближении с Ираном, королевство попытается сохранить баланс с мировыми сверхдержавами и, следовательно, будет стремиться улучшить свои отношения и с США, которые пошатнулись при администрации Байдена.



По сообщениям американских СМИ, Саудовская Аравия предъявила за последний год четыре требования, которые США должны выполнить, если Королевство согласится на нормализацию своих отношений с Израилем. Требования включают право на гражданскую ядерную программу в свете ядерной программы Ирана, расширение оборонительных связей с США, расширение торговли с США и прекращение критики США Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста в 2018 году.



Две недели назад Эр-Рияд и Иерусалим посетил сенатор-республиканец Линдси Грэм, выступающий посредником между двумя сторонами. Находясь в Израиле, сенатор Грэм заявил, что, если администрация Байдена будет добиваться нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, он искренне поддержит усилия администрации, несмотря на принадлежность к оппозиционной политической партии.



Сенатор Грэм сказал: “Я сказал Саудовской Аравии, что хотел бы улучшить наши отношения. Мы должны сделать это таким образом, чтобы успокоить наших друзей в Израиле. Я хочу помочь президенту Байдену. Я сказал наследному принцу, что Лучшее время для улучшения наших отношений сейчас, когда президент Байден очень заинтересован в нормализации отношений с Саудовской Аравией и, в свою очередь, в признании Саудовской Аравией единственного и неповторимого еврейского государства. Я считаю, что Республиканская партия в целом была бы рада сотрудничать с президентом Байденом, чтобы изменить отношения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, что в конечном итоге может привести к признанию Израиля правительством Саудовской Аравии. Это потребует больших усилий, но попробовать стоит".



Официальный представитель США заявил, что США изучают требования Саудовской Аравии, самым сложным из которых является требование о ядерной программе. Позиция израильского правительства по этому вопросу неизвестна.



Ожидается, что президент США Джо Байден столкнется с критикой со стороны прогрессивного крыла его собственной Демократической партии, если он попытается улучшить отношения Америки с Саудовской Аравией, поскольку в последние годы королевство потеряло популярность у большей части партии, особенно после убийства журналиста Хашоги.



