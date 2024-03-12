



СМИ: США готовят военную помощь Украине на $400 млн после долгого перерыва

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи Украине размером в 400 млн долларов. Он может стать первым в 2024 году. Об этом сообщает агентство Reuters.



Отмечается, что это первый подобный шаг США за несколько месяцев, поскольку дополнительные средства для Украины по-прежнему блокируются лидерами республиканцев в Конгрессе.



Чиновники, которые говорят на условиях анонимности, заявили, что объявление военной помощи ожидается позже во вторник.

Новый пакет военной помощи Украине может достичь 400 млн долларов.



Напомним, Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, чтобы продолжать поставки оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню.



Недавно Сенат принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Для того, чтобы он вступил в силу, документ еще должен одобрить Палата представителей и подписать президент Джо Байден.



Как пишет CNN, Палата представителей может проголосовать за финансовую помощь Украине в конце марта или в апреле.