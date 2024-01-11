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СМИ: ЕС хочет отправить военные корабли в Красное море
11.01.2024 21:28 Алина Груднева

СМИ: ЕС хочет отправить военные корабли в Красное море

Евросоюз хочет отправить военные корабли в Красное море для защиты судоходства из-за продолжающихся атак, совершаемых йеменскими хути.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на соответствующий документ Европейской службы внешних действий.

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Уточняется, что ЕС хочет отправить как минимум три военных корабля. Согласно тексту документа, блоку следует создать "новую миссию", которая будет действовать в более широкой зоне операций, от Красного моря до Персидского залива. Не исключено, что операция стартует в конце февраля.

Уточняется, что ЕС следует примеру США и их союзников, когда дело доходит до защиты кораблей.

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