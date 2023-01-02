



СМИ: Бен-Гвир согласился отложить визит на Храмовую гору

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир согласился отложить своей визит на Храмовую гору.



Об этом сообщает Ynet.



По данным издания, он встретился на фоне угроз со стороны ХАМАСа и критики со стороны оппозиции с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.



По данным издания, по итогам встречи Бен-Гвир сказал, что не пойдет на Храмовую гору в ближайшие недели.



"Но мы не должны уступать угрозам ХАМАСа", - сказал он Нетаниягу.



Ранее стало известно, что Бен-Гвир намерен подняться на Храмовую гору на этой неделе.