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СМИ: Бен-Гвир согласился отложить визит на Храмовую гору
02.01.2023 18:57 Алина Груднева

СМИ: Бен-Гвир согласился отложить визит на Храмовую гору

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир согласился отложить своей визит на Храмовую гору.

Об этом сообщает Ynet.

По данным издания, он встретился на фоне угроз со стороны ХАМАСа и критики со стороны оппозиции с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

По данным издания, по итогам встречи Бен-Гвир сказал, что не пойдет на Храмовую гору в ближайшие недели.

"Но мы не должны уступать угрозам ХАМАСа", - сказал он Нетаниягу.

Ранее стало известно, что Бен-Гвир намерен подняться на Храмовую гору на этой неделе.

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