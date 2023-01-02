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ХАМАС предостерегает от визита Бен-Гвира на Храмовую гору
02.01.2023 11:21 Ольга Белозерова

ХАМАС предостерегает от визита Бен-Гвира на Храмовую гору

Террористическая группировка ХАМАС отреагировала на планы министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира посетить Храмовую гору. 

Представитель ХАМАСа Харун Насер Эль-Дин выступил с предупреждением по поводу планов Бен-Гвира, сообщает портал "Аруц Шева".

Эль-Дин сказал, что "экстремист Бен-Гвир пытается убедить своих избирателей, что он выполняет свои обещания, ворвавшись в Аль-Аксу". 

"Мы считаем оккупационное правительство ответственным за любую эскалацию, если будет нанесен ущерб Аль-Аксе или нашему народу. Мы призываем наш народ защитить Аль-Аксу, и мы уверены, что наши люди предотвратят все попытки навязать Аль-Аксе новую реальность", - заявил он.

Представитель ХАМАСа подчеркнул, что "палестинский народ останется защитником мечети Аль-Акса и святых мест, и будет поддерживать сопротивление". 

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