



ХАМАС предостерегает от визита Бен-Гвира на Храмовую гору

Террористическая группировка ХАМАС отреагировала на планы министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира посетить Храмовую гору.



Представитель ХАМАСа Харун Насер Эль-Дин выступил с предупреждением по поводу планов Бен-Гвира, сообщает портал "Аруц Шева".



Эль-Дин сказал, что "экстремист Бен-Гвир пытается убедить своих избирателей, что он выполняет свои обещания, ворвавшись в Аль-Аксу".



"Мы считаем оккупационное правительство ответственным за любую эскалацию, если будет нанесен ущерб Аль-Аксе или нашему народу. Мы призываем наш народ защитить Аль-Аксу, и мы уверены, что наши люди предотвратят все попытки навязать Аль-Аксе новую реальность", - заявил он.



Представитель ХАМАСа подчеркнул, что "палестинский народ останется защитником мечети Аль-Акса и святых мест, и будет поддерживать сопротивление".