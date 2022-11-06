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СМИ: Бен-Гвир посетит мероприятие в память о Меире Кахана
06.11.2022 16:51 Ольга Белозерова

СМИ: Бен-Гвир посетит мероприятие в память о Меире Кахана

Согласно неподтвержденным данным издания Kipa, лидер "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир другие высокопоставленные члены партии примут участие в ежегодном мероприятии в память о бывшем члене Кнессете Меире Кахана.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Итамар Бен-Гвир и "Оцма Йехудит" еще не подтвердили и не опровергли это сообщение.

Мероприятие должно пройти в четверг в Иерусалиме под лозунгом "Сегодня все знают, что Кахана был прав".

Как отмечается, Бен-Гвир регулярно посещал мемориальное мероприятие в прошлом, но теперь он член коалиции и его присутствие может создать прецедент.

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