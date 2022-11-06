СМИ: Бен-Гвир посетит мероприятие в память о Меире Кахана
Согласно неподтвержденным данным издания Kipa, лидер "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир другие высокопоставленные члены партии примут участие в ежегодном мероприятии в память о бывшем члене Кнессете Меире Кахана.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
Итамар Бен-Гвир и "Оцма Йехудит" еще не подтвердили и не опровергли это сообщение.
Мероприятие должно пройти в четверг в Иерусалиме под лозунгом "Сегодня все знают, что Кахана был прав".
Как отмечается, Бен-Гвир регулярно посещал мемориальное мероприятие в прошлом, но теперь он член коалиции и его присутствие может создать прецедент.