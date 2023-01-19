



Слушания в БАГАЦе по петиции Нетаниягу против Бахарав-Миара

19 января БАГАЦ обсудил петицию, поданную премьер-министром Биньямином Нетаниягу против юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара с требованием провести расследование утечек по сливам в прессу материалов по делам против премьера.



Во время слушаний адвокат Амит Хадад, представляющий интересы Нетаниягу, сказал: "Мы имеем дело утром, днем и вечером, а иногда даже ночью с феноменом слива, и в большинстве случаев вы ничего не можете с этим поделать. Материал был передан многим людям. Очень трудно понять, как и почему материал вышел, кто был заинтересован, вышел ли он со стороны обвинителя, если да, то здесь есть состав преступления согласно статье 117 Уголовного кодекса".



Хаддад добавил: "Это поток утечек, при том, что нам ничего не говорят. То, что публикуется, - кто именно сказал из следователей, что было сказано, кому это было сказано и когда это произошло, и т.д. И все это тогда, когда у нас нет даже крупицы информации".



Хадад рассказал об одном из случаев, когда в программе "Увда" была опубликована информация, которой вообще не было в досье защиты.



Представитель государства на слушаниях сказал: "Что касается ходатайства моего друга, то мой друг с большим талантом объясняет нам новые претензии, которые не включены в петицию. Фактическая ситуация изменилась, и ходатайство должно быть изменено, соответствующие претензии должны быть выдвинуты заново, и государство должно быть позволено ответить на них в письменном виде".



Судьи согласились с тем, что заявители должны внести изменения в петицию, и в конце слушаний было решено, что измененная петиция будет подана в течение 21 дня.